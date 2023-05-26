Заморозки до -3 ожидаются в Новосибирской области в выходные 27 и 28 мая

В Новосибирской области по ночам продолжатся заморозки до -3 градусов.

До конца мая в Новосибирской области прогнозируют заморозки по ночам. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, заморозки ожидаются ночью по юго-востоку Новосибирской области. В среднем во всём регионе ночная температура ожидается не сильно выше: +1..+6 градусов, местами до +11. При этом днём температура возрастает до +17..+22 в субботу и до +20..+25 в воскресенье.

В выходные осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, ночью 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. Днём 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В самом Новосибирске также ожидаются заморозки на почве по ночам до -1 градуса. Дневная температура в оба дня — от +18 до +22 градусов.

Также в Новосибирской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Причина этого — сухая и поздняя весна. За последние 2 месяца в регионе прошли всего несколько дождей, а осадков выпало на 23% меньше региональной нормы.