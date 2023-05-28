Возвращение скульптуры «Сердце», иноагент Чернышов*, пыльная буря, спасение цирковых медведей: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм

Сиб.фм рассказывает о важных событиях выходных в Новосибирске.

В Новосибирске подрядчика наказали за грубое обращение со скульптурой сердца





В пятницу 26 мая в Первомайском сквере демонтировали скульптуру «Сердце». В соцсетях разлетелось видео, как экскаватор грубо роняет фигуру на асфальт.

На следующий день, 27 мая, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что подрядчик наказан.

«Хочу снять все вопросы по скульптуре «Сердце» в Первомайском сквере. По проекту скульптура возвращается на то же место после реконструкции сквера. Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан!», — отметила она в своем телеграм-канале.

Учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов* признан иноагентом





В пятницу 26 мая в список иноагентов попал учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов*.

По данным Минюста РФ, Чернышов* распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Левый берег Новосибирска накрыла мощная пыльная буря





В субботу 27 мая город накрыла жуткая пыльная буря. На дорогая была нулевая видимость, а жители города делись кадрами в соцсетях.

Новосибирцы предположили, что источником пыли может быть ТЭЦ. Впоследствии стало известно, что пыль появилась от высохшей кромки золотоотвала из-за того, что в городе долгое время не было дождей. В ближайшее время этот участок увлажнят.

В Новосибирске волонтеры заботятся о брошенных цирковых медведях









В субботу 27 мая представители общественной экологической инспекции новосибирского отделения Всероссийского общества охраны природы во главе с председателем Дмитрием Шаховым навестили медведей, которых волонтеры забрали у дрессировщиков Герасимовых.

Сейчас их готовы принять реабилитационные центры в Ленинградской области и Подмосковье, но для этого медведи должны сначала пройти необходимые обследования.

Жителя Новосибирска ранили во время драки в парке "Бугринская роща"

Конфликт в парке отдыха произошел днем в субботу 27 мая. В компании между мужчинами началась перепалка в ходе которой один из них сначала угрожал противнику разбитой бутылкой, а затем и ножом. Очевидцы вызвали на место полицию.

По данным правоохранителей, в результате драки один из мужчин поручил ранение. Он был доставлен в медучреждение.



*Сергей Чернышов 26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.