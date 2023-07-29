Бастрыкин потребовал доклад об избиении в детском саду Новосибирска

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки избиения воспитанников в детскм саду Новосибирска.

В Новосибирске следователи проверяют информацию об избиении воспитанников в детском саду Дзержинского района. Результаты проверки будут доложены главе СКР Александру Бастрыкину.

"Председатель СК России затребовал доклад по сообщению о применении насилия в отношении воспитанников образовательного учреждения Новосибирской области", — сообщили 29 июля в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал Сиб.фм, накануне в соцсетях появилось видео, на кадрах которого воспитатель бьет детей. По словам матери ребенка, который ранее посещал детский сад, родителям удалось добыть доказательства издевательств над детьми.

"Сказать что я в шоке, это не сказать ничего. Будут написаны заявления везде", — заявила жительница Новосибирска.

Напомним, в Новосибирской области задержаны двое бывших полицейских. Их проверяют на возможную причастность к исчезновению 15-летней девочки в 2010 году.