В Новосибирске пройдет крестный ход в честь Дня Крещения Руси

В воскресенье, 30 июля, в Новосибирске пройдет крестный ход, посвященный Дню Крещения Руси.

Божественная литургия и крестный ход пройдут 30 июля в Новосибирске в честь празднования Дня Крещения Руси, а также в память о святом князе Владимире.

Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Торжества митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В мероприятиях примут участие представители правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.

В 10 утра во Владимирском храме Троице-Владимирского собора (ул. Филатова, 14а) состоится Божественная литургия. После нее запланирован праздничный молебен и крестный ход к памятнику святого князя Владимира.

Кроме того, в Троицком сквере Новосибирска в 12 часов начнется концерт «В дружбе – наша сила!». Для гостей праздничной программы в парке буде работать полевая кухня и выставка изделий мастеров народного творчества.

Как ранее писал Сиб.фм, в пятницу, 28 июля, 32 призывника учебного центра НВВКУ приняли Крещение. Их крестили на озере на территории полигона.

Напомним, 30 июля в Новосибирске также отметят день ВМФ — праздничные мероприятия пройдут на Михайловской набережной.