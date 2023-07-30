В Новосибирске отбойник пробил машину насквозь на Ватутина

21-летний пассажир иномарки пострадал в результате ДТП в Новосибирске.

В аварии на улице Ватутина в Новосибирске пострадал пассажир автомобиля после столкновения с другой машиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 30 июля в 11:40. В это время легковая "Тойота", за рулем которой находился 55-летний водитель, двигалась по улице Ватутина и столкнулась с двигавшейся в том же направлении "Мицубиси", которая занимала полосу для общественного транспорта. В результате удара "Мицубиси" вылетела в отбойник. Судя по кадрам, столкновение было настолько сильным, что отбойник пронзил автомобиль "Мицубиси" насквозь. Пострадал 21-летний пассажир этой машины, его доставили в больницу.

При проверке водителя "Мицубиси" выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены протоколы по двум административным статьям: "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством" и "Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД".

На месте происшествия работали сотрудники ДПС.

Напомним, в Новосибирской области у попавшей в ДТП фуры опрокинулся и загорелся груз.