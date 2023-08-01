Под Новосибирском суд оштрафовал мужчину с татуировкой «вора в законе»

В Новосибирской области суд оштрафовал на 1000 рублей мужчину за татуировку "вор в законе".

Под Новосибирском осужденного исправительной колонии наказали за экстремистскую татуировку. Изображения восьмиконечных звезд с лучами, более известных как знак "вора в законе", располагались на груди и ключицах. За такие нательные рисунки мужчина оштрафован на 1000 рублей.

Об этом сообщается на сайте Тогучинского районного суда.

Татуировки были выявлены сотрудником оперативного отдела при осмотре осужденного. В дальнейшем эксперт дал оценку изображения. По словам специалиста, нательный рисунок является вариацией «воровской звезды».

"Данная татуировка имеет признаки символики, сходной до степени смешения с символикой, используемой членами и сторонниками экстремистской организации, запрещенной на территории РФ", — уточнил специалист. Он добавил, что участники этого движения поддерживают авторитетов преступного мира и распространяют криминальную романтику.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске появились надписи экстремистского содержания. После вмешательства прокуратуры рисунки были закрашены.

Напомним, в июле под Новосибирском заключенный получил 4,5 года за пропаганду экстремистского движения в колонии.