Путин поздравил с юбилеем 100-летнюю жительницу Новосибирской области

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения долгожительницу из Новосибирской области.

Долгожительница из Чулымского района Новосибирской области Екатерина Ивановна Савельева отметила 100-летие 29 июля. С юбилеем сибирячку поздравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в администрации района.

В администрации уточнили, что пожилой жительнице села Шерстобитово передали поздравление от главы государства и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Сибирячку поблагодарили за многолетний самоотверженный труд. Екатерине Ивановне пожелали благополучия и уважения родных и близких.

В селе Шерстобитово сейчас живут меньше ста человек, в населенном пункте всего одна улица.

Как ранее писал Сиб.фм, средний возраст жительницы Новосибирской области — 42 года, а средняя продолжительность жизни составляет 77 лет.

Напомним, в июле рядовой Максим Петлеван из села Верх-Тула Новосибирской области награжден медалью "За отвагу". Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.