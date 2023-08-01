В Новосибирска глава Совета отцов Сергей Майоров оценил повышение призывного возраста до 30 лет

Повышение призывного возраста до 30 лет оценил глава Совета отцов в Новосибирске.

С 2024 года призывной возраст в России будет начинаться с 18 лет и заканчиваться в 30. При этом военнообязанные, которым в 2023 году исполнилось 27 лет, не попадут под призыв в следующем году: они будут находиться в запасе. Глава новосибирского Совета отцов Сергей Майоров прокомментировал это изменение в закон изданию «МК в Новосибирске».

По мнению общественного активиста, необходимо было изменить обе границы призывного возраста, и верхнюю, и нижнюю: с 21 до 30 лет.

Сергей Майоров считает, что современная молодёжь взрослеет медленно, поэтому ограничение в 30 лет — оптимальный возраст для службы в армии, но 18 — рано. Так парней будут вырывать с учёбы и лишать получения знаний и опыта, которые даёт высшее образование.

Также по мнению Сергея Майорова, лишним является и увеличение штрафа для уклонистов до 30 тысяч рублей. Он утверждает, что люди, которые не хотят служить, всё еще предпочтут заплатить деньги, чем прийти в военкомат. Даже если штрафы увеличат до 500 тысяч рублей, это не изменит ситуацию. Вместо этого порядочных граждан это только нервирует, раздражает и пугает, что может привести к ещё меньшей мотивации служить.

Майоров подчеркивает, что людей нужно вдохновлять на службу и прививать им желание защищать Родину, а не пугать и вводить новые санкции. Он считает, что увеличение штрафов не будет способствовать готовности России к обороне в случае угрозы.