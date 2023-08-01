В Новосибирске ищут доноров крови потерявшему ногу в ДТП на Ватутина

В Новосибирске ищут доноров крови Дмитрию Тендентникову, пострадавшему в ДТП на Ватутина.

Близкие 21-летнего Дмитрия Тендентникова, потерявшего ногу в ДТП, ищут доноров крови. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» «ВКонтакте».

Пожертвовать кровь просят в Новосибирский центр крови на Серафимовича, 2/1. Перед этим важно упомянуть, что биоматериал нужно передать Дмитрию Тендентникову.

«Подойдёт любая кровь. Женщины от 50 кг, мужчины от 60 кг, без серьёзных болезней. Крови нужно много. Приём ведётся по вторникам и четвергам с 11:00 до 15:00», — написали в группе.

В комментариях уточнили: доноры, которые сдавали кровь в течение последних 12 месяцев, могут прийти в центр с понедельника по пятницу с 8:30 до 14:30.

«При себе необходимо иметь только паспорт. Перед кроводачей необходимо выпить сладкий чай с печенькой или булочкой, ничего жирного. Фрукты можно, но не бананы», — добавили в публикации.

Напомним, что инцидент произошел утром 30 июля. Легковая Toyota, за рулем которой находился 55-летний водитель, двигалась по улице Ватутина и столкнулась с двигавшейся в том же направлении Mitsubishi, которая занимала полосу для общественного транспорта. В результате удара Mitsubishi вылетела в отбойник. Столкновение было настолько сильным, что отбойник пронзил автомобиль Mitsubishi насквозь. В результате пострадал 21-летний пассажир — у него оторвало ногу.