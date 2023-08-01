В Новосибирске первый вице-спикер Заксобрания Панфёров высказался о повышении штрафа для уклонистов

Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панфёров высказался о повышении штрафа для уклонистов до 30 тысяч рублей.

Госдума РФ одобрила во втором чтении предложение повысить штрафы для уклонистов с 3 до 30 тысяч рублей. Командир батальона «Вега» из Новосибирской области Андрей Панфёров отметил в беседе с «МК в Новосибирске», что реализовывать это изменение в законе нужно с ответственностью.

По словам комбата, после значительного увеличения суммы штрафа стоит тщательно оценивать, по какой причине человек не принял повестку. Например, Панфёров предлагает не взимать штраф, если получивший повестку по прописке был на вахте на работе в другом регионе, в командировке или в отпуске.

«Например, уехал человек в отпуск в Краснодарский край на сплав. Не проверял телефон или взял с собой другую симку. Вернулся, а у него уже штраф в 30 тысяч рублей, хотя он не собирался намеренно уклоняться, — это несправедливо. К каждому случаю нужно подходить индивидуально», — отмечает Андрей Панфёров.

Ранее Сиь.фм сообщал, что неофициально набор в ЧВК «Вагнер» продолжается: всех желающих стать наёмниками направляют в Москву.