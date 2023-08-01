В Новосибирской области заключенный получил штраф за татуировку «вора в законе»

Под Новосибирском суд оштрафовал заключенного за экстремистскую татуировку.

В Новосибирской области Тогучинский районный суд оштрафовал заключенного за экстремистскую татуировку. Об этом сообщает VN.

По данным издания, во время осмотра заключенного сотрудник исправительной колонии обнаружил изображение восьмиконечных звезд с лучами на его груди под ключицами.

Помощник судьи Валентина Елевич пояснила, что данная татуировка представляет собой вариацию «воровской звезды», которую использует экстремистское движение АУЕ*.

С учетом личной характеристики заключенного, его признания вины и гуманистических соображений ему был назначен административный штраф.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мошенники начали звонить жертвам под видом сотрудников ФСБ.

* 17 августа 2020 года решением Верховного Суда России по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации движение АУЕ было признано экстремистской организацией.