Baza: сбитая под Новосибирском экс-полицейскими школьница была жива после аварии

По данным СМИ, бывшие полицейские добили пострадавшую в ДТП девочку.

Школьница, в убийстве которой подозревают двух бывших и одного действующего сотрудников полиции, была жива, когда те сбили её на автомобиле в 2010 году. Об этом в среду сообщил телеграм-канал Baza.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов могли добить пострадавшую после ДТП, чтобы скрыть улики. СМИ утверждает, что обвиняемые могли быть в нетрезвом состоянии на момент случившегося.

Напомним, девочка пропала 2 марта 2010 года в селе Яркуль Усть-Таркского района. Все эти годы её искали родственники и жители села, но безуспешно. В 2023 году выяснилось, что к исчезновению ребенка могут быть причастны двое бывших и один действующий сотрудник полиции. Обвиняемые находятся в СИЗО.

Сегодня Сиб.фм рассказал о деталях из биографии обвиняемых.