Эксперт Николаев: почти 40% новостроек Новосибирска возводятся для 20% населения

Аналитик рассказал о ситуации с новостройками в Новосибирске.

По расчетам специалистов РИА Рейтинга доля семей, относящихся к среднему классу, составляет в Новосибирской области 9,2%, а удельный вес новостроек класса комфорт плюс и бизнес-класса равняется 39%. С учетом средней численности семьи в регионе почти 40% новостроек рассчитаны на 20% горожан. В 2015 году была обратная ситуация, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

На сегодня в Новосибирской агломерации в активной продаже находится 241 дом, 115 домов (48%) относятся к эконом классу со средней ценой квадратного метра 99 тысяч рублей, в 32 домах (13%) квартиры комфорт класса цена квадрата 130 тысяч, еще 42 дома это комфорт с элементами бизнеса цена 140 тысяч рублей за квадрат. В 52 новостройках Новосибирска средняя цена 179 тысяч за квадратный метр, это дома бизнес-класса и выше.

Начиная с 2015 года в Новосибирске растет удельный вес элитного жилья, а доля семей среднего класса с 2019 года снизилась с 12,8 до 9,2% или на 28%.

При таком тренде цены на элитные квартиры будут расти медленнее рынка, сейчас средний чек регулируется за счет снижения площади, но это плохой выход. В лидерах по числу продаж 6 из 10 застройщиков специализируются на эконом классе.

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