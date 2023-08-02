Губернатор Травников расскажет о ремонте дорог в Новосибирской области — онлайн трансляция

Губернатор Новосибирской области Травников расскажет о развитии региона в прямом эфире.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире программы "Вести Новосибирск" расскажет о развитии столицы региона и ремонте дорог в области.

Прямой эфир начался в среду, 2 августа, в 08:30.

Ранее губернатор Андрей Травников открыл проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023».

Также мэр Новосибирска Анатолий Локоть и прокурор региона Александр Бучман посетили Хилокский микрорайон с целью проконтролировать исполнение «дорожной карты» развития территории микрорайона. Уже сейчас заасфальтировали проезды, пешеходные переходы к остановке и тротуар к школе № 66. Кроме того, в порядок привели пустырь с брошенными погребами.