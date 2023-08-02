Новосибирец с плакатом «Ищу жену» рассказал о поиске спутницы

В Новосибирске не раз замечали мужчину, гуляющего с плакатом «Ищу жену» и «Ищу любовь и в Ниццу». В интервью «МК в Новосибирске» он рассказал, что его сподвигло искать знакомства таким образом.

Осенью 2022 года Иван развелся, что стало переломным моментом в его судьбе. После ухода супруги он работал с психологом, занялся экстремальным спортом. К весне он восстановился и вновь стал активным, как и раньше. Перемены не заставили себя ждать: он открыл свое дело. Однако в “любовной сфере” было по-прежнему затишье. Тогда он решил искать будущую спутницу таким оригинальным образом.

Иван отмечает, что в основном все тепло относятся к его затее. С помощью плаката он нашел бизнес-партнёров, приятелей, друзей.

Супругу он еще не встретил, однако однажды ему удалось завязать отношения с девушкой. Но они расстались, так как она не хотела заводить семью в ближайшие пять лет. Но Иван не сдается: сейчас у него отпуск и он каждый день гуляет с плакатом.

Напомним, в переходе метро появились плакаты с иностранцами, переехавшими в Новосибирск.