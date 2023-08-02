Стали известны подробности о братьях, изнасиловавших подростка под Новосибирском

Комиссия по делам несовершеннолетних проводит проверку семьи братьев, которых подозревают в изнасиловании ребёнка под Новосибирском.

Семья, в которой воспитываются братья-близнецы, подозреваемые в изнасиловании семилетнего ребёнка, не состоит на учёте. Об этом в среду сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области.

«В настоящее время по факту инцидента с участием несовершеннолетних на территории Колыванского района проводятся следственные мероприятия.

По информации, предоставленной администрацией муниципалитета, семьи подростков – участников происшествия, не состоят на учете в органах системы профилактики. Рабочая группа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области проводит 02.08.2023 выездную проверку в части организации в муниципалитете профилактической работы с семьями с детьми. Ситуация находится на контроле комиссии», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Колыванском районе Новосибирской области двое братьев изнасиловали семилетнего ребёнка. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко, в аппарат поступило сообщение из полиции 21 июля. Правоохранительные органы расследуют инцидент.



Напомним, жители Новосибирска написали коллективное письмо с просьбой снести гаражи, где изнасиловали двух школьниц.