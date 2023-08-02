В Новосибирске избитого мебельщика с ОбьГЭСа отправили на экспертизу

В полиции Новосибирска рассказали о конфликте мебельщика с ОбьГЭСа и поймавшего его мужа избитой женщины. Если первого отправили на СМЭ, то многодетная мать, как выяснилось, два года назад сама не пришла к участковому.

Необычный заказ мебельщик с ОбьГЭС Артур получил 28 июля. Ему предложили проехаться до адреса улица Динамовцев, 3, чтобы разобраться с комплектацией кухни. Клиент даже сам заехал на машине за мастером.

«Через полчаса он приехал в компании ещё одного человека, и мы поехали по данному адресу. Там мужчины в грубой форме заявили о том, что у них есть знакомая, которая опознала меня, как лицо, нанесшее ей удар ножом 2 года назад. Попросили ее выйти»,

- рассказал Артур.

Женщина узнала в мебельщике обидчика. Как утверждает Артур, его начали избивать и повезли в отдел полиции, расположенный по адресу Энгельса, 15. Мастеру, как он рассказал в соцсетях, пришлось просидеть в закрытой машине до позднего вечера.

Корреспондент Сиб.фм также нашёл вторую сторону этого конфликта. Игорь опроверг информацию о похищении и изложил свою версию случившегося.

«То, что он говорит – это чушь полнейшая. Да я ему написал. Но два года назад у меня беременная жена шла по ОбьГЭС. Он набухался и начал к ней приставать,

— в свою очередь говорит Игорь. – Начал к ней приставать: «давай выпьем, давай выпьем!» Она ему ответила: «отстань!» В итоге он несколько раз ударил её в куртку, один раз в лицо. Последствия все запечатлены».

Как утверждал отец пятерых детей, полиция бездействовала, поэтому он решил самостоятельно отыскать обидчика жены. Как утверждает мужчина, он безошибочно вычислил избившего супругу мужчину, а чтобы выманить его из дома, решил сделать мебельный заказ.

«Я его везу к себе домой. У меня спускается жена и говорит, что это он на неё напал. Я говорю: «поехали в полицию?» Ну, поехали в полицию. Какое похищение? О чём он говорит? Дурной что ли», — заявил Игорь.

Как утверждает Игорь и его супруга, которая не захотела что-либо рассказывать, нападение мебельщика произошло в январе 2020 года. Женщина написала заявлению в полицию, но, как утверждает мужчина, нападавшего так и не нашли.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, заявление от Марии поступало, однако в дальнейшем женщина сама не явилась к участковому для получения направления на судебно-медицинскую экспертизу, которая устанавливает вред, нанесённый здоровью. А вот мебельщик Артур уже не только написал заявление.

«В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о причинении телесных повреждений 39-летнему жителю Советского района. Также по данному факту от данного гражданина поступило заявление, — рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

– Все участники инцидента опрошены сотрудниками полиции. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются. Мужчине выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

Иными словами, на основании СМЭ в правоохранительных органах принимается решение о квалификации уголовного или административного дела: в зависимости от причинённого вреда здоровью, а он бывает — лёгкий, средний или тяжкий. В случае с нападением на супругу Игоря — это уже не установишь за пришествием 2,5 лет.

Сиб.фм будет следить за развитием этого конфликта. Читайте также на сайте Сиб.фм: почему маму и бабушку судят за похищение 18-летней студентки.