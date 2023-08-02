В Новосибирске мужчина умер на станции метро «Гагаринская»

По предварительным данным, мужчина скончался в новосибирском метро по естественным причинам.

Мужчина умер на станции метро «Гагаринская» в Новосибирске. Об этом в среду сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

«В полицию поступало сообщение, что сегодня днём на одной из станций новосибирского метрополитена мужчине стало плохо. На место прибыли медики, но мужчина скончался. По предварительным данным, мужчина умер естественной смертью», — уточнили в полиции.

Напомним, ранее житель Новосибирска скончался на станции метро «Красный проспект». Одному из пассажиров резко стало плохо, прибывшие на место врачи скорой помощи не успели оказать помощь — он скончался до приезда специалистов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 2 августа в Новосибирске без вести пропала 86-летняя женщина с горбом на спине.