В Новосибирске синоптик Кичанова предупредила о заморозках до -2 в августе

В Новосибирске в августе 2023 года ожидаются заморозки до — 2 градусов.

Ночные заморозки до -2 градусов ожидаются в Новосибирске в августе. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

Синоптик уточнила, что похолодание придет в регион в третьей декаде месяца. Днем воздух будет прогреваться до +12 +17 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +2 до -2 градусов.

Зато вплоть до середины месяца новосибирцев ждет комфортная погода. Среднемесячная температура составит +15 +18 градусов, что на 1 градус выше нормы.

Также синоптик не исключила, что в отдельные дни температура будет подниматься до 33 градусов.

Что касается осадков, то август-2023 будет дождливым.

«Месячное количество осадков будет в пределах нормы, на Юго-Западе области чуть больше. Дожди и грозы прогнозируют в большинстве дней первой и третьей декабря», — отметила Кичанова.

Как ранее писал Сиб.фм, власти Новосибирска готовятся к возможному подтоплению городских улиц из-за ливней в августе. По данным синоптиков, в последний месяц лета столицу Сибири ожидают обильные осадки. "Судя по прогнозам, обстановка будет непростая. Но у нас есть все необходимое вооружение для быстрого откачивания воды", — сказал на аппаратном совещании 1 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть