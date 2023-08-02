В Новосибирске спасатели вытащили тело мужчины из Юго-Западного котлована

Мужчина утонул в котловане в Новосибирске.

Спасатели вытащили тело мужчины из котлована на территории Юго-Западного жилмассива. Об этом в среду сообщили в спасательной службе МАСС.

По данным специалистов, инцидент произошёл накануне, 1 августа. Тело обнаружили в первой половине дня. Детали о личности погибшего спасатели не раскрыли.

Сегодня Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в поселке Кудряшовский девятилетний ребенок спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой, в результате чего утонул.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, инцидент произошел 1 августа, около 16 часов. Несовершеннолетний спокойно проник на объект, где ведутся работы по монтажу точки подключения к центральной системе водоотведения на территории поселка Кудряшовский, спустился в коллектор и провалился в отверстие, которое проделали работники организации.

Напомним, в Первомайском районе Новосибирска утонула 63-летняя женщина.