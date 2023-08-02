В Новосибирске запустят единую билетную систему в общественном транспорте

В Новосибирске запустят "бесшовную" систему оплаты проезда в общественном транспорте.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал запуск новой "бесшовной" системы оплаты проезда в общественном транспорте. Жители смогут с пересадками добираться до пункта назначения по одному билету. Об этом глава региона сообщил в эфире "Вести Новосибирск" 1 августа.

"В 2023 году в Новосибирске стартует проект — новая билетная система в общественном транспорте. Это новый информационный и финансовый продукт, который позволит внедрять бесшовные пересадочные билеты. Их использование позволит проезжать из одного конца Новосибирска в другой, пересаживаясь на разные виды транспорта за одну плату", — объяснил глава региона.

Изначально "сетевые поездки" тестировались в Новосибирске на нескольких автобусах, троллейбусах и трамваях. В планах на 2023-2024 года — распространить этот опыт на большинство маршрутов общественного транспорта в областном центе, включая метрополитен.

Как уточнил в ходе прямого эфира член горсовета Новосибирска Игорь Кудин, такая практика позволит новосибирцам экономить время и средства при использовании общественного транспорта.

Напомним, в 2023 году в Новосибирске 10 трамваев будут обновлены в рамках программы реновации.