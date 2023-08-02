В трассе под Новосибирском поставили видеокамеру в месте аварии с двумя детьми

В Новосибирской области поставили камеру фиксации на трассе, где в ДТП пострадали двое детей.

На девятом километре трассы К-18р в Новосибирской области установили видеокамеру для фиксации ДТП. Об этом сообщил региональный ЦОД.

19 июня на этом участке трассы водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной в лоб, а затем его автомобиль съехал в кювет. В аварии пострадали 4 человека, в том числе двое детей с травмами различной степени тяжести. После такого ДТП на дороге решили поставить видеокамеру. Это упростит контроль за нарушениями на трассе и побудит водителей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском жители микрорайона Светлый пожаловались на затопление дома после дождей. Авторы обращения указали, что УК делают гидроизоляцию цоколя некачественно, а застройщик не принимает участия в решении проблемы. в квартирах с цокольными этажами начали появляться трещины. Владельцы помещений получают, по их словам, только отписки.

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