Жителям Новосибирской области выплатят по 5500 рублей за каждого первоклассника в семье

В Новосибирске семьи с детьми получат по 5500 рублей к 1 сентября.

К 1 сентября в Новосибирской области семьям с детьми, которые пойдут в 1 класс, выплатят по 5500 рублей за каждого первоклассника. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выплаты предоставят по факту зачисления ребенка в первый класс школы. Никакие дополнительные документы и заявления подавать не требуется. Семья получит по 5500 рублей за каждого первоклассника, если их больше одного в семье. Получить выплату может один из родителей, опекуны или попечители семьи. Об этом рассказала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева на совещании правительства региона 31 июля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продолжат развивать Хилокский микрорайон в 2024 году.

Также в Новосибирске запустят единую билетную систему в общественном транспорте. Жители смогут с пересадками добираться до пункта назначения по одному билету. Изначально "сетевые поездки" тестировались в Новосибирске на нескольких автобусах, троллейбусах и трамваях. В планах на 2023-2024 года — распространить этот опыт на большинство маршрутов общественного транспорта в областном центе, включая метрополитен. Такая практика позволит новосибирцам экономить время и средства при использовании общественного транспорта.