Под Новосибирском место гибели 9-летнего мальчика оградили сигнальной лентой

В посёлке Новосибирской области прошла церемония прощания с погибшим в коллекторе ребёнком.

В дачном посёлке Кудряшовский оградили сигнальной лентой коллектор, в котором погиб девятилетний ребёнок. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм. По наблюдениям журналиста, дыру, в которую провалился мальчик, также заделали.

Кроме того, на месте гибели ребёнка местные жители организовали стихийный мемориал. У коллектора стоит портрет мальчика в рамке, детские игрушки, свечи и конфеты.

Тем временем в дачном посёлке Кудряшовский началась церемония прощания с погибшим при падении в коллектор девятилетним ребёнком. Местные жители собрались в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Похоронят мальчика на Кудряшовском кладбище в 12:00. После чего, в 13:00, в приобской столовой пройдет поминальный обед.

Напомним, 2 августа следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). По версии следствия, ребёнок свободно проник на территорию объекта, на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения, где спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой.