Под Новосибирском власти взяли на себя похороны погибшего в коллекторе 9-летнего мальчика

В Новосибирской области власти поселка Кудряшовский оказывают необходимую помощь семье погибшего в коллекторе школьника.

В Новосибирской области администрация дачного поселка Кудряшовский взяла на себя организацию похорон 9-летнего Вовы (имя изменено), который утонул в канализационном коллекторе. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила глава посёлка Наталья Дорофеева.

"Да, мы взяли на себя похороны. Оказываем всяческую возможную помощь", — рассказала руководитель.

При этом Дорофеева не стала комментировать, кому принадлежит коллектор. Глава сослалась на тайну следствия.

Напомним, ранее собеседник издания Сиб.фм заявил, что коллектор рядом со строящейся амбулаторией был вырыт с нарушением закона.

Тело 9-летнего мальчика нашли в 2,5 км от канализационного коллектора. По словам источника Сиб.фм, мальчик играл вместе с братом в зоне неогороженного строительного участка. Ребенок встал на кусок пенопласта, который закрывал отверстие, выкопанную рабочими. В результате мальчик провалился. Тело нашли спустя час.

После трагедии Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). 3 августа был задержан заместитель директора коммерческой организации, которая выкопала яму коллектора и не огородила.