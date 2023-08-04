В Новосибирске назвали возможную причину затопления яхты в день ВДВ

Следователи озвучили предварительную причину затопления яхты с десантниками в Новосибирске.

В Новосибирске следователи проверяют затопление яхты в отдыхающими десантниками в день ВДВ. За сутки удалось выяснить предварительную причину затопления. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

2 августа, в день воздушно-десантных войск, яхта «Тримаран» отправилась с Речного вокзала. Недалеко от Октябрьского моста она начала крениться на левый борт, а затем затонула. На её борту были 8 человек: капитан и 7 пассажиров, их них двое детей.

По предварительным данным, причина затопления яхты — не закрученные сливные пробки в трюме, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СКР.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства затопления яхты. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

Также празднование дня ВДВ в 2023 году в Новосибирске закончилось массовой дракой на причале. Один из мужчин сначала методично избивал лежачего, затем в конфликт вмешались другие, и началась массовая драка.