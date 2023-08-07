Певица из Новосибирска Пелагея бесплатно выступила в Омске

Ольга Серябкина и Пелагея бесплатно выступили с кокцертом в Омске.

В субботу, 5 августа, в Омске выступила с концертом певица из Новосибирска Пелагея. Также концерт дала Ольга Серябкина.

Выступление было совершенно бесплатным для всех желающих на Соборной площади города.

Пелагея исполнила самые популярные песни группы: «Конь», «Валенки», «Казак» и «Атаман».

Ранее Сиб.фм сообщал, что певица из Новосибирска Пелагея задолжала более 11 млн рублей. Она продолжает судиться с бывшим мужем из-за недвижимости. Хоккеист омского "Авангарда» Иван Телегин выиграл производство по делу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Заявление в суд он подавал еще в сентябре 2022 года, а заседания закончились только в мае 2023-го. Пелагея подавала апелляции, но их отклонили.

"Звездная" пара поженилась в 2016 году, однако через 3 года брак распался. По-началу артистка и хоккеист заявляли, что разошлись без претензий, но чуть позже стали появляться встречные иски друг к другу. По словам адвоката Пелагеи, хоккеист пытался отсудить у Пелагеи квартиру, купленную матерью артистки. Суд встал на сторону сибирячки. Также Иван пытался отсудить загородный дом.

Также певец из Новосибирска Дава задолжал 5 000 рублей за парковку. По всей видимости, он неправильно припарковался или не оплатил стоянку.