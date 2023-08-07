Под Новосибирском грузовой поезд сбил насмерть 77-летнюю женщину

Пенсионерка погибла в результате несчастного случая на железной дороге в Новосибирской области.

В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку. Инцидент произошел 7 августа на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово, сообщили в понедельник в транспортной полиции.

По предварительным данным, женщина нарушила правила безопасности, переходя железнодорожные пути. От полученных травм 77-летняя женщина скончалась на месте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня около села Сокур в Новосибирской области поезд переехал мужчину.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бригаду электропоезда будут судить за травмирование пассажирки. Женщина пыталась войти в вагон поезда, но двери закрылись, защемив её руку и сумку. Она попыталась бежать вслед за составом, но упала и попала под едущий состав. Из-за полученных травм её пришлось ампутировать ногу. Машинист и его помощник не среагировали, несмотря на то, что женщина подала сигнал экстренного торможения.