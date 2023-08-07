В больнице под Новосибирском подделали документы о переводе пациентки в другое отделение

Следователи Новосибирской области проверяют фальсификацию документов в деле о незаконном переводе пациентки в другое отделение больницы.

В Бердске 83-летнюю пациентку перевели из одного отделения в другое, не уведомив её родственников. Врачи показали документы о том, что перевод был обоснован — но выяснилось, что эти документы были фальшивыми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Теперь этим дело заинтересовался глава СКР Бастрыкин.

Родственники пенсионерки подали в суд на больницу из-за того, что 83-летнюю женщину перевели в другое отделение, не уведомив их. В суде представители больницы показали документы о том, что перевод был обоснован, и из-за этого выиграли иск. Родственники пациентки сообщили в соцсетях о том, что документы были сфабрикованы, а обращения в различные инстанции не принесли результатов.

Следователи начали проверку. О её ходе и результатах доложат в центральный аппарат ведомства и лично председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Также он будет контролировать исполнение поручения и ход проверки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин поручил доложить о смерти пенсионерки после выписки из больницы в Купинском районе. По предварительным данным, в феврале пенсионерка из Купинского района получила тяжёлый перелом ноги в нескольких местах и попала в больницу. После операции пожилую женщину выписали, однако её состояние ухудшилось. Сибирячку повторно госпитализировали, однако она умерла на следующий день.