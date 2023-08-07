В Новосибирске полиция ищет влюбленную пару после сексуальных утех в парке

В Новосибирске посетители парка «Берёзовая роща» заметили пару, которая занималась сексуальными утехами на глазах у детей.
Полиция Новосибирска разыскивает пару, предавшуюся сексуальным утехам в парке на глазах у детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором пара занимается мастурбацией на глазах у прохожих, включая детей.
Сейчас полиция проводит проверку и разыскивает влюбленную пару.
«Сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и личности граждан, изображённых на видео». – отметили правоохранители.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пьяный мужчина разбил машину своей бывшей жены.