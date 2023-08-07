В Новосибирской области с начала года от укусов клещей пострадали более 15 тысяч человек

В больницы Новосибирской области после укуса клеща обратились 15 тысяч человек.

С начала 2023 года по 1 августа в больницы Новосибирской области обратились более 15 тысяч человек из-за укуса клеща. Такую статистику приводит региональный Роспотребнадзор.

Только за последнюю неделю, с 26 июля по 1 августа, жалобы на укусы клеща зарегистрировали более 200 посетителей больниц. 72 человека были укушены в Мошковском районе Новосибирской области, 52 — в Новосибирском, 42 — в Искитимском. Среди районов Новосибирска больше всего укусов регистрируют в Первомайском (26 случаев за неделю), Советском (12) и Заельцовском (11) районах.

При опросе пациентов выяснилось, что их кусали преимущественно на территории лесных массивов. Подавляющее большинство обратившихся в больницы после укуса клеща часто собирают грибы в лесах Новосибирска и области.

С начала сезона диагноз "клещевой энцефалит" подтвердился у 126 человек. Еще 86 заболели боррелиозом.

В Роспотребнадзоре напомнили, что единственный надежный способ защититься от последствий укуса клеща — пройти вакцинацию за 2 недели до выезда на природу. Привиться можно в любой больнице Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм называл два района Новосибирска, где чаще всего кусают клещи. В 2023 году в больницы Новосибирской области поступает на 7,2% больше обращений после укуса клеща, чем в прошлом.