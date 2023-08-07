Житель Новосибирска сдал тест ДНК и освободился от алиментов

В Новосибирске бывший супруг сделал тест на отцовство и избежал уплаты алиментов.

В Новосибирске мужчина избавился от уплаты алиментов благодаря результатам ДНК-теста. Бывшая супруга отозвала исполнительный лист после того, как мужчина предоставил ей доказательства своей непричастности к отцовству, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Ранее судебные приставы начали процедуру взыскания алиментов с 29-летнего мужчины, который не выплачивал задолженность и был привлечен к административной и уголовной ответственности.

Однако несколько месяцев назад мужчина узнал, что ребенок может принадлежать не ему. Генетическая экспертиза подтвердила его опасения.

Результаты ДНК-теста он предъявил бывшей супруге и в суд для оспаривания отцовства и отмены выплаты алиментов. Женщина отозвала исполнительный документ, не дожидаясь решения суда.

Напомним, жителя Новосибирской области не пустили в Турцию из-за алиментов на 300 тысяч рублей.