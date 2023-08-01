Жителя Новосибирской области не пустили в Турцию из-за алиментов на 300 тысяч рублей

Под Новосибирском мужчину не пустили в Турцию из-за неоплаченных алиментов.

Жителя города Карасук Новосибирской области не пустили на самолёт в Турцию, так как он не уплатил алименты. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

39-летний мужчина задолжал своему ребенку почти 300 тысяч рублей. Когда он узнал, что из-за долга его могут не пустить в отпуск отдохнуть, то он сам пришел к приставу-исполнителю и выплатил долг вместе с исполнительским сбором.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 14 человек полгода терроризировали букмекерские конторы. Они приезжали к разным пунктам приема ставок «СпортБет», уничтожали и повреждали имущество конторы. Они нанесли ущерб на 1,8 млн рублей, а их главарь вымогал у одного из сотрудников пункта 3 миллиона рублей.

Также в Новосибирске рядового осудили на 5 лет за самоволку и покупку наркотиков. не вернулся в воинскую часть после отпуска. Вместо этого он несколько месяцев не появлялся на территории эшелона, а затем купил наркотики.