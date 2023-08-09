Отец троих детей из Новосибирской области Николай Шачнев погиб в зоне СВО

Многодетный отец из Барабинска под Новосибирском Николай Шачнев погиб в зоне СВО.

Военнослужащий из города Барабинск Новосибирской области Николай Шачнев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Ему было 43 года. Об этом сообщает газета «Барабинский вестник» со ссылкой на районную администрацию.

Николай родился и вырос в Барабинске, окончил школу №93 и получил среднее профессиональное образование в железнодорожном училище. После этого он отслужил срочную службу в армии, а затем принял участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

По данным издания, Николай Шачнев погиб 8 июля 2023 года в возрасте 43 лет. Дома у него остались трое несовершеннолетних сыновей: старшим их них 9 и 6 лет.

Церемония прощания состоится 9 августа в Барабинске на Южном кладбище.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске участника СВО с пробитым черепом прооперируют по поручению губернатора. Ранее он не мог добиться положенных выплат из-за прописки в Алтайском крае. Несмотря на квоту на операцию деньги мужчина всё еще не получил.