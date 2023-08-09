Под Новосибирском мужчина зашёл в горящий дом и спас соседа

Житель Новосибирской области спас пожилого мужчину от гибели во время пожара.

В Новосибирской области произошел пожар в частном доме, но благодаря смелому поступку соседа, пенсионер, находившийся внутри, был спасен. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 7 августа в селе Лобино Краснозерского района. Пожар был ликвидирован за 27 минут. Предварительно причиной возгорания стала неосторожность при курении.

«Мужчина сначала покинул свое жилище, где было уже значительное задымление, а затем вернулся за документами и выбраться назад уже не смог. Хозяину дома на помощь кинулся сосед. 64-летний Михаил эвакуировал погорельца, который уже начал задыхаться. Благодаря его смелому поступку человек не погиб», – уточнил начальник ПСЧ №60 (р.п. Краснозерское) капитан Михаил Золотов.

За спасение человека рассматривается вопрос о награждении Михаила Константинова, жителя села Лобино, как на муниципальном уровне, так и от Главного управления МЧС России по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, МЧС Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение об опасности пожаров.