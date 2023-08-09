В Новосибирске мигранта осудят за поджог 10 элитных автомобилей

В Новосибирске приезжий рабочий поджёг коллекцию из 10 элитных автомобилей.

В Новосибирске будут судить мигранта, который зимой 2023 года поджёг коллекцию из 10 элитных автомобилей гонщика Дмитрия Матвеева. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи составили обвинительное заключение и передали его в суд. 34-летнего мужчину будут судить по обвинению в пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества).

Обвиняемый работал разнорабочим в частном доме Дмитрия Матвеева в Заельцовском районе Новосибирска. Он был недоволен условиями работы и своей зарплатой, и поэтому решил отомстить своему нанимателю. Рабочий взял маску и перчатки, открыл гараж с помощью пульта управления, облил один из элитных автомобилей бензином из канистры и поджёг. После того, как загорелась одна машина, пламя перекинулось на остальные 9 в том же гараже.

Ущерб оценили в 123 млн рублей.

Место преступления мужчина покинул на похищенном из того же гаража велосипеде. Теперь его дело рассмотрит Заельцовский районный суд Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в этом гараже сгорели два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster. Также загорелся сам коттедж Дмитрия Матвеева. Его семьи не было дома в момент происшествия.