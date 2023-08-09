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общество проиcшествия

В Новосибирске подростки расстреляли девушек из страйкбольных автоматов

Фото: паблик в "ВК" "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске девушки получили травмы после встречи со страйкболистами.

В Новосибирске четверо подростков в возрасте 13-14 лет обстреляли девушек из страйкбольных автоматов. Об этом сообщили пострадавшие в паблике в "ВК" "Инцидент Новосибирск".

По словам девушек, происшествие произошло на территории заброшенного долгостроя, расположенного за гаражным кооперативом по адресу 5-я кирпичная Горка 71/1, 8 августа. Четверо подростков, одетые в камуфляжную форму, открыли огонь по ним после слов "это женщины".

«Двое из них открыли огонь в нашу сторону, попав снарядами по подруге и частично по мне, нанеся травмы ног, пробив верхние покровы кожи», — поделилась сибирячка.

Фото В Новосибирске подростки расстреляли девушек из страйкбольных автоматов 2

Девушки попытались разобраться с подростками, однако они начали уворачиваться от ответов и уходить.

«Решать вопрос в ближайшем отделе полиции также отказались. Услышав, что мы вызываем на адрес сотрудников полиции, дети скрылись», — отметила она.

Пострадавшие утверждают, что написали заявление в полицию.

Напомним, под Новосибирском проверят детский лагерь с играми на тему смерти.

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Дамир Трубников

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