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общество проиcшествия

В Новосибирске полиция ищет подростков, обстрелявших девушек из страйкбольных автоматов

Фото: паблик в "ВК" "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске полиция начала проверку после стрельбы в гаражном кооперативе.

В Новосибирске полиция устанавливает личности подростков, которые открыли стрельбу из страйкбольных автоматов по двум проходящим девушкам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что информация зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке.

«Сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и личности граждан, изображённых на видео», — отметили в полиции.

В МВД добавили, что сообщений по данному факту в полицию не поступало, однако девушка в беседе с корреспондентом Сиб.фм опровергла эту информацию.

По её словам, в день инцидента, 8 августа, они с подругой вызвали полицию на место и написали заявление.

«Сегодня (9 августа, прим.ред.) приходила в отделение, чтобы взять направление на СМЭ. Сотрудники попросили приехать позже, когда придет участковый. Приеду и еще раз напишу», — сказала Сиб.фм Дарья.

Напомним, в Новосибирске подростки расстреляли девушек из страйкбольных автоматов за гаражным кооперативом.

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Дамир Трубников

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