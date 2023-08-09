В Новосибирске полиция ищет подростков, обстрелявших девушек из страйкбольных автоматов

В Новосибирске полиция начала проверку после стрельбы в гаражном кооперативе.

В Новосибирске полиция устанавливает личности подростков, которые открыли стрельбу из страйкбольных автоматов по двум проходящим девушкам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что информация зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке.

«Сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и личности граждан, изображённых на видео», — отметили в полиции.

В МВД добавили, что сообщений по данному факту в полицию не поступало, однако девушка в беседе с корреспондентом Сиб.фм опровергла эту информацию.

По её словам, в день инцидента, 8 августа, они с подругой вызвали полицию на место и написали заявление.

«Сегодня (9 августа, прим.ред.) приходила в отделение, чтобы взять направление на СМЭ. Сотрудники попросили приехать позже, когда придет участковый. Приеду и еще раз напишу», — сказала Сиб.фм Дарья.

Напомним, в Новосибирске подростки расстреляли девушек из страйкбольных автоматов за гаражным кооперативом.