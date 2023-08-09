В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели раздавленного плитой рабочего

Бетонная плита раздавила рабочего на стройке в Новосибирске.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели работника на стройке. Как сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры региона, во время проведения строительно-земельных работ по установке железобетонных плит одна из них упала на 46-летнего рабочего, что привело к его смерти.

Причиной происшествия стали нарушения требований охраны труда со стороны работодателя, уточнили в ведомстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека». Прокуратура взяла расследование инцидента на свой контроль.

Во вторник, 8 августа, в Калининском районе Новосибирска на мужчину упала железобетонная плита. Спасатели уточнили, что мужчине 46 лет. Его достали из-под тяжёлой конструкции и передали врачам скорой помощи. По всей видимости, он скончался от полученных травм или по дороге в больницу, или в самом медицинском учреждении.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске скончались два подростка-альпиниста, сорвавшихся с 26 этажа на стройке.