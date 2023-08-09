«Ваша дочь попала в ДТП»: в Новосибирске мать двоих детей отправили в тюрьму за обман стариков

В Новосибирском областном суде поставили точку в деле матери двоих детей, которая была курьером у телефонных мошенников. В итоге женщину разлучили с детьми и отправили в колонию на 2 года и три месяца.

В начале мая 2022 года 30-летняя Анна С. нашла работу в одном из телеграмм-каналов: предлагалось стать курьером для телефонных мошенников. Работодатель обзванивал городские номера по списку и представлялся то сотрудником правоохранительных органов, то родственником пожилых, который получил травмы, поэтому его голос был сильно искажён.

Матери двоих детей следовало рвануть по указанному адресу в том случае, если телефонному мошеннику удалось «развести» очередную жертву. После второго пенсионера Анну С. задержали.

Эпизод на 500 тысяч

Первый адрес, на который 3 мая 2022 года выехала Анна С. – улица Каинская,86. Работодатель наткнулся на двух стариков, которые поверили, что их дочь совершила ДТП, и нужно заплатить полмиллиона рублей.

«При этом неустановленное лицо поинтересовалось у престарелой С., намерена ли она помогать, и имеются ли у неё денежные средства, сообщив при этом, что её дочке в больнице якобы необходимо постельное бельё и полотенце, — сказано в материалах суда.

– С. сообщила неустановленному лицу, что у неё имеются денежные средства в размере 500 000 рублей и дала согласие передать ему указанную сумму для спасения дочери».

Около семи вечера Анна С. приехала на такси по указанному адресу к старикам, забрала полмиллиона, наволочку и постельное бельё. Себе женщина оставила 25 000 рублей, а остальные 475 000 рублей перевела на счёт работодателя.

Поездка на Звёздную за наволочкой

Получив свой первый гонорар, Анна С. продолжила работу на следующий день. На этот раз мошенник-работодатель «удачно» позвонил пожилой женщине с улицы Звёздной в Первомайском районе.

«В ходе телефонного разговора с ответившей на звонок П., неустановленное лицо представилось следователем и сообщило заведомо ложные сведения о том, что её сестра якобы совершила ДТП, в результате которого пострадал человек, и для не привлечения её сестры к ответственности нужны денежные средства», — говорилось в приговоре Первомайского районного суда.

Пенсионерка сообщила, что у неё есть лишь 100 000 рублей. Телефонного мошенника и эта сумма устроила, поэтому Анна С. вновь отправилась на такси за деньгами, наволочкой и постельным бельём. На этот раз женщина перевела мошенникам 90 000 рублей, а себе оставила 10 000. На этом карьера Анны была закончена – её задержали оперативники.

Детей забрали, мать — в колонию

Во время процесса в Первомайском районном суде мать двоих детей вину признала и рассказала, как ей предложили зарабатывать по 10 000 рублей в день: 95% от полученной суммы она должна была переводить мошенникам, а 5% оставлять себе. Скорее всего, Анне С. удалось заработать и больше.

«Анна С. также дополнила, что куратор иногда просил осуществлять работу в других городах, например, Томске и Кемерово. Куратор либо оплачивал ей дорогу, либо возмещал из тех денег, которые ей выплачивали потерпевшие. Заявила, что готова возместить ущерб частично»,

- сказано в приговоре Первомайского районного суда.

Тем не менее, суд назначил Анне С. наказание в виде 2 лет и 3 месяцев в колонии общего режима. Органы опеки изъяли детей осуждённой – полуторалетнего сына и трёхлетнюю дочь. Работодателя несчастной матери установить так и не удалось.

Приговор Первомайского районного суда Анна С. пыталась обжаловать в Новосибирском областном, но этого у неё не удалось.

«Приговор оставлен без изменения, доводы жалоб осужденной и адвоката о суровости наказания судом второй инстанции отклонены», — рассказала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Напомним, недавно корреспондент Сиб.фм подготовил большой материал о киберпреступлениях в Новосибирской области: полицейские рассказали, что 30% таких мошенничеств раскрывается, но зарубежных работодателей, как правило, не устанавливают.