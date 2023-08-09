«Ворует по мелочи, а дети качают её на качелях»: в Новосибирске поселилась ручная ворона

В районе станции метро «Золотая Нива» в Новосибирске поселилась ручная ворона — птица ворует у местных жителей мелочь, а дети качают её на качелях.

Около одной из многоэтажек на улице Кошурникова в Новосибирске поселилась молодая ворона. Она совсем не боится людей, а у некоторых даже пытается воровать мелкие вещи.

«Подходит, как видите, очень близко, отбирает все блестящее, — поделилась с Сиб.фм одна из местных жителей Милана. – Похоже, ворон ещё молодой и где-то живёт поблизости».

Более близко познакомиться с любопытной вороной удалось Антону Шкурко. Птица буквально проинспектировала его рюкзак и вытащила мелкие детали. С пернатым дружат и дети, которые гуляют на площадке.

«Местные жители говорят, что дети её на качелях качают. Ведёт себя как обычная ворона, с одной лишь разницей, что не боится людей. Называют его Гошей»,

- рассказал Антон.

На улице Кошурникова полагают, что это молодой воронёнок, который, возможно, выпал в своё время из гнезда, и поэтому стал прибиваться к людям.

Но местные жители просят не указывать точный адрес обитания вороны: боятся, что найдутся неадекватные люди, которые воспользуются её доверчивостью.

«Жалко мне её: нарвётся ещё не на того»,

- заключил Антон.

А вот на острове в районе улицы Обской живут совсем другие вороны. Зимой этого года они чуть насмерть не заклевали маленькую дворняжку Ксюшу. Волонтёры отбили собачку от птиц, подлечили, а потом нашли ей дом. Эту чудесную историю спасения читайте в материале Сиб.фм.