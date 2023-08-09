Житель Новосибирска вынес из магазина кофе на 10 тысяч рублей

Полиция задержала новосибирца, который украл несколько банок кофе из магазина.

В Калининском районе Новосибирска произошел грабеж в одном из магазинов на улице Солидарности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по региону.

По данным полиции, мужчина наполнил пакеты банками кофе и украл их, не расплатившись. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан участковым уполномоченным полиции, который установил его личность. Им оказался 31-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции продолжают проверку на причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, двум жителям Новосибирской области вынесли приговор за продажу 5 килограммов мефедрона.