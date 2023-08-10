«Дети попросили»: директор скандального лагеря под Новосибирском рассказал о проверках из-за «зомби-апокалипсиса»

Последние два дня в лагере «Лесная сказка» под городом Искитим Новосибирской области проходит проверка: после «зомби-апокалипсиса» там побывали представители различных ведомств. Директор детского оздоровительного учреждения сообщил Сиб.фм, что «смертельную» программу попросили сами воспитанники.

На этой неделе Сиб.фм рассказал историю о том, как в детском лагере «Лесная сказка» под Искитимом дети встречали «зомби-апокалипсис». Распорядок дня в июльской смене возмутил мать 13-летнего мальчика Ирину В. Так, день начинался с «зомби-апокалипсиса», а заканчивался «подготовкой к смерти» и «смертельным отбоем».

«Тематические дни. И вот сегодня педагогические идеи руководства – неожиданные. Игра в смерть... Со своей стороны хочу сказать, что смерть, как и жизнь, в нашей жизни всегда есть. И объяснять это детям надо, — рассказала Сиб.фм Ирина. – Но не играть. Со смертью играть не надо. Ориентируйте детей на жизнь и достижения».

Для сына Ирины эта «смертельная» смена закончилась раньше положенного: душ для мальчиков в «Лесной сказке» находился на улице, и подросток скоро простудился и заболел. Мать даже узнала об этом не сразу.

«Телефоны у детей забрали с целью безопасности. Связь с детьми 1 раз в 2 дня по 5 минут с телефона вожатого,- говорит мать мальчика.

– Об изъятии телефона я не была предупреждена, согласия своего не давала. На сайте лагеря только рекомендация не брать технику и телефоны. Законом это ни как не регулируется, но в лагере свои правила».

Ирина предала эту историю огласке. Как выяснил корреспондент Сиб.фм директор «Лесной сказки» Алексей Ростов об инициативе подчинённых даже не знал. А вот прокуроры после выхода материала организовали проверку.

Совместно с представителями Уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области и Министерства труда и социального развития Новосибирской области был организован выезд в лагерь для проверки соблюдения законодательства об образовании и организации отдыха детей. И уже на следующий день в прокуратуре сообщили, что были выявлены нарушения.

Не виноват я: она сама...

Пока комплексная проверка не закончилась: изучаются бытовые условия – наличие душа на улице и т.д. Но уже удалось выяснить, что правки в программу внесла специалист организационного отдела, так сказать, «скреативила». Это Сиб.фм подтвердил и директор «Лесной сказки» Алексей Ростов.

«Специалиста отдела по работе с молодёжью уже допросили. Она сказала, что её об этом попросили сами дети, — сообщил Сиб.фм Алексей Ростов.

— Особенно, старшие. Они говорят, что были не раз, и в других лагерях были. Вечеринки такие проводятся для детей».

Директор «Лесной сказки» также добавил, что детский лагерь полмесяца будет проверять прокуратура и другие надзорные ведомства, в частности, завтра в оздоровительном учреждении ждут специалистов Роспотребнадзора.

— Начались плановые проверки. Прокуратура, наверное, месяц будет проводить проверку, — с грустью добавил директор лагеря.

— А к этому специалисту будут применены какие-то дисциплинарные меры?

— Я вам сейчас сказать не могу. Но как-то я его накажу. Разбирательство назначено главой города (Искитима – прим. Ред.). Мы замгубернатора отписываемся по этому поводу!

Сиб.фм продолжит следить за развитием ситуации. Проверки могут ожидать и другие лагеря с сомнительными образовательными программами.

Кстати, «Лесная сказка» — не первый лагерь в этом году, на который жалуются родители. Например, в четырех детских лагерях Бердска Новосибирской области нарушали нормы хранения и приготовления еды, поэтому там на прошлой неделе также появились прокуроры.