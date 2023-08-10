В Новосибирске под окнами высотки нашли тело мужчины

На улице Твардовского в Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины.

Жители Новосибирска нашли тело мужчины под окнами многоэтажки №22/2 на улице Твардовского. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Как отметили очевидцы, мужчина выпал с 17 этажа. Его личность и причины падения пока неизвестны.

Напомним, что 1 августа женщина выпала из окна пятого этажа в новосибирском селе Криводановка. Сибирячка выжила, но получила множественные травмы.

Ранее 8 июля пятилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Ребенка доставили в больницу с травмами.