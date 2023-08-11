В Новосибирске собирают 4 млн для перевода в экопарки брошенных циркачами медведей

Волонтёры собирают деньги для брошенных циркачами медведей из Новосибирска.

В Новосибирске волонтёры собирают 4 миллиона рублей для перевода брошенных циркачами медведей в экопарки в Шерегеше и Карелии. Об этом волонтеры сообщили в группе «ГБР_ZOO_НСК».

Зоозащитники нашли медведей на морозе в тесных клетках в прошлом году. У них не было еды и воды. С тех пор их взяли под опеку неравнодушные активисты: кормили и лечили животных.

Оказалось, что медведи с 2019 года принадлежали цирковым артистам Герасимовым, пока волонтёры не изъяли косолапых вместе с правохранителями.

Теперь мишкам нашли настоящий дом в Шерегеше и Карелии. Он должен состоять из берлоги, клетки и фундамента. По подсчётам зоозащитников, для установки пяти вольеров нужно собрать около четырёх миллионов рублей.