Эксперт: прокуратура — основной катализатор ввода МКД в Новосибирске

Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в Новосибирске.

Из 1 млн. 177 тысяч квадратных метров МКД, введенных в Новосибирской области в первой половины 2023 года около 40% новостроек, сдавались при непосредственном участии областной прокуратуры. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Как отметил эксперт, последние два года в регионе, как и в стране в целом, проходят под эгидой восстановления прав обманутых дольщиков. В Новосибирской области более половины введенных МКД это долгострои. Но последний случай вмешательства прокуратуры связан с работой надежного застройщика, не отмеченного срывами сроков ввода, уточнил он.

«Для стимулирования ввода 4 домов в ЖК «Да Винчи» работники прокуратуры приняли участие в совещании регионального Министерства строительства. После их вмешательства 110 дольщиков вовремя получат ключи от квартир в четырех новых домах, а могли присоединиться к когорте обманутых. Параллельно был подписан акт о вводе дома, построенного АО «Технопарк», который также не был своевременно подписан», — продолжает эксперт.

Администрация Новосибирского района не имела юридических оснований для отказа застройщику, добавил аналитик.

Напомним, в мэрии Новосибирска прокомментировали изменение движения у ЖК «Панорама».