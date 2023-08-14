На станции Инская под Новосибирском задержали парня с пакетом наркотиков

В Новосибирской области задержали парня с пакетом конопли.

В Новосибирской области на станции Инская возле пешеходного перехода железной дороги на 124 километре (Китерня) Тогучинского района транспортные полицейские задержали 26-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за хищение чужого имущества, по подозрению в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

При личном досмотре у молодого человека в полимерном пакете было обнаружено вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Экспертиза показала, что изъятое вещество общим весом около 160 граммов является марихуаной. Гражданин заявил, что намеревался употреблять наркотики для личного пользования.

Следственный отдел линейного отдела МВД России на станции Инская возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере). Максимальное наказание за это преступление составляет лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до пятисот тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двух жителей Новосибирска приговорили к 10 годам за попытку продать 45 кг наркотиков. Двое мужчин прибыли в село Береговое Новосибирской области, где хранилась крупная партия наркотиков. Они достали вещество из тайника, но что-либо сделать дальше не успели: их задержали сотрудники полиции.