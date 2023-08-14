В Новосибирске 6 территорий затопило из-за ливня в выходные

Новосибирск затопило из-за сильного ливня в конце минувшей недели.

В выходные дни Новосибирск оказался под водой из-за сильных дождей. Шесть территорий были затоплены, а наиболее критическая ситуация сложилась на проезде Энергетиков, на повороте к Станционной улице.

Власти вынуждены были приостановить работу общественного транспорта. Мэр города Анатолий Локоть сообщил, что городские службы справились со своими обязанностями без помощи главного управления.

Напомним, 12 августа из-за сильного ливня затопленным традиционно было кольцо на площади Труда. Также затопило улицы Авиастроителей и Холодильную. Опять не могут перейти дорогу пешеходы в микрорайоне Плющихинский – там никогда ливнёвка не справляется с потоком воды. Встал в пробку даже затопленный Красный проспект – здесь водители рассекали водную гладь.