В Новосибирске подростка будут судить за телефонное мошенничество на почти 2 млн рублей

Несовершеннолетнего новосибирца обвиняют в нескольких эпизодах телефонного мошенничества.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о телефонном мошенничестве, совершенном 16-летним жителем города. Об этом в понедельник сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, он и его сообщники использовали мошенническую схему, звоня жителям и сообщая им ложные сведения о том, что их близкие нуждаются в денежной помощи. За период с января по март 2023 года у них удалось выманить более 1,7 миллиона рублей.

Обвиняемый частично признал свою вину. Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. По данному делу ему инкриминируются преступления, предусмотренные статьями УК РФ о мошенничестве и грабеже, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Напомним, телефонные мошенники начали работать по новой схеме.