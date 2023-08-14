В Новосибирске жителя Алтайского края оштрафовали за курение на борту

Пассажира рейса Хабаровск—Новосибирск оштрафовали за курение в туалете самолёта.

Представитель авиакомпании сообщил в дежурную часть МВД России в аэропорту Толмачево о пассажире, который нарушил правила безопасности на борту самолета Хабаровск-Новосибирск. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что 32-летний житель Алтайского края курил в туалете. Об этом сообщили в пресс-службе ЛО МВД России.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение части 1 статьи 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Правонарушителя оштрафовали за свое поведение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пассажир рейса Новосибирск — Санкт-Петербург потребовал остановить самолёт. 39-летний мужчина, который вначале выглядел спокойным и расслабленным, внезапно начал проявлять признаки нервозности и беспокойства. Он утверждал, что его преследуют члены фантомной ЧВК. Пассажир настаивал на том, что его преследуют трое неизвестных людей из ЧВК. В результате, рейс был отложен на два часа. Виталий не смог полететь, а его госпитализировали с предварительным диагнозом шизофрении.

Также летящим в Новосибирск пассажирам S7 Airlines начали предлагать вино. Винная карта на борту воздушного судна пока ограничена двумя сортами. Стюардессы предлагать попробовать белое и красное вино от российского производителя Chateau Tamagne.